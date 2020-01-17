Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблими в авіакатастрофі у Тегерані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прощання із загиблими в авіакатастрофі літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" українськими громадянами відбудеться у неділю, 19 січня, з 13:00 до 19:00 в аеропорту “Бриспіль”. Про це у Facebook повідомляє пресслужба “Міжнародних авіаліній України”, передає УНН.
“Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії „Міжнародні Авіалінії України“ в Ісламській Республіці Іран відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту „Бориспіль“. Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00”, — йдеться в повідомленні МАУ.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.