Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблими в авіакатастрофі у Тегерані

“Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії „Міжнародні Авіалінії України“ в Ісламській Республіці Іран відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту „Бориспіль“. Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00”, — йдеться в повідомленні МАУ.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.