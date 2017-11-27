Стало відомо, коли в столиці запрацює Резиденція святого Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Столичну Резиденцію святого Миколая у Великій лаврський дзвіниці відкриють 1 грудня 2017 року, о 15.00, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Повідомляють, що особливістю святкового відкриття Резиденції святого Миколая стане церемонія презентації спеціального штемпелю “Пошта святого Миколая”.
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Так, кожного вихідного дня, а також 19 грудня з 12.00 до 16.30, святий Миколай вітатиме гостей особисто.
Також повідомляють, що резиденція святого Миколая працюватиме до 29 грудня 2017 р.
Зокрема, у Резиденції діти та дорослі матимуть нагоду:
• побувати в альтанці бажань;
• написати лист святому Миколаю;
• оглянути виставку художніх робіт Михайла Гайового “Казкова Лавра”, Володимира Балибердіна та Галини Дюговської “Ангели — небесні сили”;
• завітати до кабінету святого Миколая та зустрітися з ним особисто;
• потрапити на дитяче свято “Гостина у святого Миколая” та відвідати майстер-класи (за попереднім замовленням).
Нагадаємо, що цьогорічна головна ялинка країни має прибути до столиці орієнтовно 3 грудня.