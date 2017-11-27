Стало известно, когда в столице заработает Резиденция Святого Николая

Сообщают, что особенностью праздничного открытия резиденции Святого Николая станет церемония презентации специального штемпеля "Почта святого Николая".

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Так, каждый выходной день, а также 19 декабря с 12.00 до 16.30, святой Николай будет приветствовать гостей лично.

Также сообщается, что резиденция Святого Николая будет работать до 29 декабря 2017 года.

В частности, в Резиденции дети и взрослые будут иметь возможность:

• побывать в беседке желаний;

• написать письмо Святому Николаю;

• осмотреть выставку художественных работ Михаила Гаевого "Сказочная Лавра", Владимира Балибердина и Галины Дюговской "Ангелы - небесные силы";

• посетить в кабинет святого Николая и встретиться с ним лично;

• попасть на детский праздник "Визит в святого Николая" и посетить мастер-классы (по предварительному заказу).

Напомним, что нынешняя главная елка страны должна прибыть в столицу ориентировочно 3 декабря.