Стало известно, когда в столице заработает Резиденция Святого Николая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Столичную резиденцию Святого Николая в Большой Лаврской колокольне откроют 1 декабря 2017, в 15.00, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Сообщают, что особенностью праздничного открытия резиденции Святого Николая станет церемония презентации специального штемпеля "Почта святого Николая".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как в Киеве будут праздновать Новый год
Так, каждый выходной день, а также 19 декабря с 12.00 до 16.30, святой Николай будет приветствовать гостей лично.
Также сообщается, что резиденция Святого Николая будет работать до 29 декабря 2017 года.
В частности, в Резиденции дети и взрослые будут иметь возможность:
• побывать в беседке желаний;
• написать письмо Святому Николаю;
• осмотреть выставку художественных работ Михаила Гаевого "Сказочная Лавра", Владимира Балибердина и Галины Дюговской "Ангелы - небесные силы";
• посетить в кабинет святого Николая и встретиться с ним лично;
• попасть на детский праздник "Визит в святого Николая" и посетить мастер-классы (по предварительному заказу).
Напомним, что нынешняя главная елка страны должна прибыть в столицу ориентировочно 3 декабря.