Стало відомо, коли киянам включать гарячу воду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Гаряче водопостачання в усіх районах столиці відновлять після укладення угоди на постачання газу для ТЕЦ-6 та котелень столиці. Про це УНН повідомили у “Київтеплоенерго” у відповідь на запит.
“Наразі гарячим водопостачанням забезпечені мешканці районів зони обслуговування ТЕЦ-5 (Дарницький (Позняки), Святошинський, Солом’янський, Печерський, Шевченківський, Голосіївський райони), де не проводяться гідравлічні випробування. Для інших районів м. Києва гаряче водопостачання буде відновлено після укладання угоди на постачання газу ТЕЦ-6 і котельням столиці”, — зазначили у компанії.
Нагадаємо, “Київтеплоенерго” не планує підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення у зв’язку із закупівлею газу у приватного постачальника, водночас тарифи для юридичних осіб можуть зрости.