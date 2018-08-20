Стало известно, когда киевлянам включат горячую воду
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Горячее водоснабжение во всех районах столицы восстановят после заключения соглашения на поставку газа для ТЭЦ-6 и котельных столицы. Об этом УНН сообщили в “Киевтеплоэнерго” в ответ на запрос.
“Сейчас горячим водоснабжением обеспечены жители районов зоны обслуживания ТЭЦ-5 (Дарницкий (Позняки), Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский районы), где не проводятся гидравлические испытания. Для других районов г. Киева горячее водоснабжение будет восстановлено после заключения соглашения на поставку газа ТЭЦ-6 и котельным столицы”, — отметили в компании.
Напомним, “Киевтеплоэнерго” не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика, вместе с тем тарифы для юридических лиц могут возрасти.