Стало известно, когда киевлянам включат горячую воду

“Сейчас горячим водоснабжением обеспечены жители районов зоны обслуживания ТЭЦ-5 (Дарницкий (Позняки), Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский районы), где не проводятся гидравлические испытания. Для других районов г. Киева горячее водоснабжение будет восстановлено после заключения соглашения на поставку газа ТЭЦ-6 и котельным столицы”, — отметили в компании.

Напомним, “Киевтеплоэнерго” не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика, вместе с тем тарифы для юридических лиц могут возрасти.