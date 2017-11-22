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Стало відомо, коли до Києва прибуде головна ялинка країни

Стало відомо, коли до Києва прибуде головна ялинка країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Цьогорічна головна ялинка країни має прибути до столиці орієнтовно 3 грудня. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у Департаменті культури КМДА.

“Головну ялинку планується привезти на Софійську площу 3 грудня, після чого мають розпочатися роботи із її встановлення та декорування. Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День Святого Миколая”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогорічне новорічне дерево, як і у попередні роки, буде доставлене до столиці з Івано-Франківської області.

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Для створення дизайну ялинки обрано гірлянди нового зразка Neo Neon.

“Особливість такої гірлянди є її оснащення багатофункціональним контролером, що дозволяє обирати один із декількох світлодинамічних кольорів. Таким чином, колір ялинки щодня змінюватиметься, а у новорічну ніч вона засвітиться всіма кольорами. Для декору святкового дерева будуть використані „холодні фонтани“ — креативні вироби з ілюмінації. Дерево прикрашатимуть тисячі ліхтарів різної форми, іграшки вперше підсвічуватимуться”, — додали у департаменті.

Окрім того у КМДА розповіли, що за головною ялинкою країни буде встановлено особливу інсталяцію — імітацію “зоряного неба”, на яку планується використати 33 км гірлянд.

Як повідомляв УНН, головну новорічну ялинку прикрасять 3,6 км гірлянд.

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