Стало известно, когда в Киев прибудет главная елка страны

“Главную елку планируется привезти на Софийскую площадь 3 декабря, после чего должны начаться работы по ее установке и декорированию. Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря — в День Святого Николая”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году новогоднее дерево, как и в предыдущие годы, будет доставлено в столицу из Ивано-Франковской области.

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Для создания дизайна елки выбраны гирлянды нового образца Neo Neon.

“Особенностью такой гирлянды является ее оснащение многофункциональным контроллером, который позволяет выбирать один из нескольких светодинамических цветов. Таким образом, цвет елки будет каждый день меняться, а в новогоднюю ночь она засветится всеми цветами. Для декора праздничного дерева будут использованы „холодные фонтаны“ — креативные изделия из иллюминации. Дерево будут украшать тысячи фонарей различной формы, игрушки впервые будут подсвечены”, - добавили в департаменте.

Кроме того, в КГГА рассказали, что за главной елкой страны будет установлена особая инсталляция — имитация “звездного неба”, на которую планируется использовать 33 км гирлянд.

Как сообщал УНН, главную новогоднюю елку украсят 3,6 км гирлянд.