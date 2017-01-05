Стало відомо, кого запросив Б.Обама на прощальну вечірку у Білому домі

Звісно, жодної офіційної інформації від Білого дому поки немає. Проте вже стало відомо про кількох гостей, які вже отримали запрошення. Зокрема, на події буде співак Usher та актор Семюел Л.Джексон, актор Бредлі Купер.

Серед запрошених є і ведуча ток-шоу Опра Вінфрі, яка минулого місяця взяла останнє інтерв’ю у Мішель Обами в статусі першої леді. Також на вечірці буде співачка Бейонсе, яка співала на обох інавгураціях Б.Обами та її чоловік, репер Jay Z, які, ймовірно, будуть співати на вечірці.

У списках запрошених також буде і співак Стіві Вандер, який вже виступав у Білому домі, а також режисери Джей Джей Абрамс та Джордж Лукас.

Зазначається, що зазвичай на приватних вечірках сімейства Обама у гостей конфісковують телефони, не виключено, що і цього року охорона забере гаджети у гостей, щоб у соцмережі не потрапили кадри "гулянь". Однак все одно після таких вечірок в американських ток-шоу зіркові гості розповідають про те, як танцював Б.Обама.

Прощальна вечірка стане останньою для Б.Обами в Білому домі, після неї вже 10 січня він вилетить до Чикаго, де зробить своє останнє звернення як президент США.

Нагадаємо, президентський термін Б.Обами спливає 20 січня 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, Барак Обама 24 січня 2016 востаннє привітав американців з Різдвом в статусі президента США. Святкове привітання він традиційно виголосив із дружиною Мішель.