Стало известно, кого пригласил Б.Обама на прощальную вечеринку в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель проведет в Белом доме прощальную вечеринку уже в эту пятницу, 6 января. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Конечно, никакой официальной информации от Белого дома пока нет. Однако уже стало известно о нескольких гостях, которые уже получили приглашения. В частности, на мероприятии будет певец Usher и актер Сэмюэл Л.Джексон, актер Брэдли Купер.
Среди приглашенных есть и ведущая ток-шоу Опра Уинфри, которая в прошлом месяце взяла последнее интервью у Мишель Обамы в статусе первой леди. Также на вечеринке будет певица Бейонсе, которая пела на обоих инаугурациях Б.Обамы и ее муж, рэпер Jay Z, которые, вероятно, будут петь на вечеринке.
В списках приглашенных также будет и певец Стиви Уандер, который уже выступал в Белом доме, а также режиссеры Джей Джей Абрамс и Джордж Лукас.
Отмечается, что обычно на частных вечеринках семейства Обама у гостей конфискуют телефоны, не исключено, что и в этом году охрана соберет гаджеты у гостей, чтобы в соцсети не попали кадры "гуляний". Однако все равно после таких вечеринок в американских ток-шоу звездные гости рассказывают о том, как танцевал Б.Обама.
Прощальная вечеринка станет последней для Б.Обамы в Белом доме, после нее уже 10 января он вылетит в Чикаго, где сделает свое последнее обращение как президент США.
Напомним, президентский срок Б.Обамы заканчивается 20 января 2017 года после инаугурации Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, Барак Обама 24 января 2016 года в последний раз поздравил американцев с Рождеством в статусе президента США. Праздничное поздравление он традиционно произнес с женой Мишель.