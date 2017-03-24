Стало відомо ім'я кілера Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кілером колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова, попередньо, був Павло Паршов. Про це УНН повідомили власні джерела.
Як стало відомо, убивця - 1988 року народження.
При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Раніше УНН власні джерела повідомили, чоловік, який стріляв у екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні "Донбас".
Скільки часу тривала служба у батальйоні не уточнюється. Однак раніше повідомлялося, що вбився мав при собі посвідчення учасника бойових дій. Хоча не виключається, що посвідчення могло бути підробленим.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.