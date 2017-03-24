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Стало известно имя киллера Д.Вороненкова

Киев • УНН

 • 24462 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Киллером бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова, предварительно, был Павел Паршов. Об этом сообщили УНН собственные источники.

Как стало известно, убийца - 1988 года рождения.

При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данными, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Ранее УНН собственные источники сообщили, что стрелявший в экс-депутат Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс".

Сколько времени продолжалась служба в батальоне не уточняется. Однако ранее сообщалось, что убийца имел при себе удостоверение участника боевых действий. Хотя не исключается, что удостоверение могло быть поддельным.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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