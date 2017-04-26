Стало відомо ім'я головного призера вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”

Серед 232 учасників, які надали правильні відповіді протягом третьої хвилі вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”, переможцем стала Оля Гончарук, яка отримає сертифікат на яскраві емоції на суму 1000 гривень.

Водночас, суперприз, а саме подорож до Європи, отримає Надія Жовнер, яка була обрана ресурсом random.org із усіх 730 учасників вікторини, які надавали правильні відповіді хоча б в одній з трьох хвиль вікторини.

“Згідно з умовами вікторини, пані Надія отримає суперприз місяця — європейське турне на тиждень для однієї особи у країни, де лотереї в пошані”, — повідомили у “М.С.Л.”

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав усіх переможців другого сезону вікторини “Лотереї: Всесвітня історія” та побажав, щоб емоційні призи подарували лише позитивні яскраві враження.

Додамо, що на офіційному сайті “М.С.Л.” створено спеціальний розділ про цікаві факти з історії становлення лотерей в Україні та світі “Лотереї: Всесвітня історія”.