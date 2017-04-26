Стало известно имя главного призера викторины "Лотереи: Всемирная история"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33731 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100322 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151873 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115438 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111891 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103845 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106923 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152461 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Стало известно имя главного призера викторины "Лотереи: Всемирная история"

Стало известно имя главного призера викторины "Лотереи: Всемирная история"

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. 25 апреля финишировал второй сезон викторины "Лотереи: Всемирная история", по результатам которого победительница Надежда Жовнер получила суперприз - европейское турне на неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Среди 232 участников, предоставивших правильные ответы в течение третьей волны викторины "Лотереи: Всемирная история", победителем стала Оля Гончарук, которая получит сертификат на яркие эмоции на сумму 1000 гривен.

В то же время, суперприз, а именно путешествие в Европу, получит Надежда Жовнер, которая была выбрана ресурсом random.org из всех 730 участников викторины, которые предоставляли правильные ответы хотя бы в одной из трех волн викторины.

"Согласно условиям викторины, Надежда получит суперприз месяца - европейское турне в неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете", - сообщили в "М.С.Л."

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил всех победителей второго сезона викторины "Лотереи: Всемирная история" и пожелал, чтобы эмоциональные призы подарили только положительные яркие впечатления.

Добавим, что на официальном сайте "М.С.Л." создан специальный раздел об интересных фактах из истории становления лотерей в Украине и мире " Лотереи: Всемирная история ".

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