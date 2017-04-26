Стало известно имя главного призера викторины "Лотереи: Всемирная история"

Среди 232 участников, предоставивших правильные ответы в течение третьей волны викторины "Лотереи: Всемирная история", победителем стала Оля Гончарук, которая получит сертификат на яркие эмоции на сумму 1000 гривен.

В то же время, суперприз, а именно путешествие в Европу, получит Надежда Жовнер, которая была выбрана ресурсом random.org из всех 730 участников викторины, которые предоставляли правильные ответы хотя бы в одной из трех волн викторины.

"Согласно условиям викторины, Надежда получит суперприз месяца - европейское турне в неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете", - сообщили в "М.С.Л."

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил всех победителей второго сезона викторины "Лотереи: Всемирная история" и пожелал, чтобы эмоциональные призы подарили только положительные яркие впечатления.

Добавим, что на официальном сайте "М.С.Л." создан специальный раздел об интересных фактах из истории становления лотерей в Украине и мире " Лотереи: Всемирная история ".