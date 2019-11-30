Стало відомо, де відбуватиме покарання російський активіст Котов

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російського активіста Костянтина Котова перевели з Москви до табору у Володирській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова у Facebook.

“Як повідомляє адвокат Марія Ейсмонт (адвокат Котова — ред.) Константина Котова помістили у табір у Володимирській області”, — пише він.

Полозов також закликає надсилати незаконно ув’язненому активісту листи для підтримки.

“Для будь-якого ув’язненого листи з волі дуже важливі. Вони дають надію, дозволяють знайти сили і витримати труднощі, яких по той бік грат предостатньо. Але для несправедливо звинуваченої і засудженої людини — політичного в’язня, який в нормальних обставинах там просто ніяк не міг опинитися, значимість листів і підтримки багаторазово зростає. Костянтин багато разів виходив на мирний протест, на підтримку переслідуваних і пригноблених, тепер і йому самому ця підтримка вкрай важлива”, — додає він.

Написати Костянтину Котову можна за адресою: ФКУ ВК-2 УФСВП Росії по Володимирській області. 601120 Володимирська обл., Петушинський район, м.Покров, вул. Франца Штольверка, буд.6 Котову Костянтину Олександровичу, 1985 р.н.

Костянтин Котов — 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

5 вересня Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі. 

Нагадаємо, громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за статтею про неодноразове порушення правил участі в мітингах, етапували з Москви у Володимирську області Росії, де він відбуватиме термін. 

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