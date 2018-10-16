Стало відомо, де відбудеться матч збірної України і Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Збірні України та Словаччини дізналися місце проведення матчу Ліги Націй, передає УНН з посиланням на УЄФА.
Повідомляється, що гра відбудеться в Трнаві на стадіоні ім. Антона Малатінскего.
Арена вміщує понад 19 тисяч уболівальників. Гра пройде 16 листопада.
Нагадаємо, що сьогодні збірна України зустрінуться зі збірною Чехії в рамках турніру Ліги націй УЄФА на стадіоні "Металіст" в Харкові.
Вболівальники закликають українців прийти на стадіон в "жовто-синіх" кольорах. На трибунах очікується аншлаг.
Також нагадаємо, що пісня "Червона рута" стала візитною карткою національної збірної з футболу в кваліфікації до Євро-2020.