Максимум желтого цвета: болельщики готовятся поддержать футбольную сборную в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Болельщики призывают поддержать сборную Украины по футболу в матче против Чехии. На стадион "Металлист" в Харькове призывают прийти в сине-желтых цветах и без пиротехники. Об этом сказано в сообщении Ultras FCMK в Facebook, передаёт УНН.
"...совсем немного осталось до матча. Призываем всех быть во вторник (16.10) на нашем стадионе! Выключай телевизор, бери выходной на работе, одевай национальные цвета и приходи на сектор. В сторону проблемы, есть только ты и сборная! Максимум жёлтого цвета и максимум баннеров - делаем свою атмосферу! Мы должны достойно встретить нашу сборную. Заполняйте стадион заранее, чтобы с первых секунд матча погнать наших ребят к победе. Увидимся на стадионе!" - сказано в сообщении.
Также отмечается, что матч должен пройти "без пиротехники".
Напомним, что матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии состоится завтра, 16 октября, на харьковском стадионе "Металлист".