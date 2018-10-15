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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162656 просмотра

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Максимум желтого цвета: болельщики готовятся поддержать футбольную сборную в Харькове

Максимум желтого цвета: болельщики готовятся поддержать футбольную сборную в Харькове

Киев  •  УНН

 • 8867 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Болельщики призывают поддержать сборную Украины по футболу в матче против Чехии. На стадион "Металлист" в Харькове призывают прийти в сине-желтых цветах и без пиротехники. Об этом сказано в сообщении Ultras FCMK в Facebook, передаёт УНН.

"...совсем немного осталось до матча. Призываем всех быть во вторник (16.10) на нашем стадионе! Выключай телевизор, бери выходной на работе, одевай национальные цвета и приходи на сектор. В сторону проблемы, есть только ты и сборная! Максимум жёлтого цвета и максимум баннеров - делаем свою атмосферу! Мы должны достойно встретить нашу сборную. Заполняйте стадион заранее, чтобы с первых секунд матча погнать наших ребят к победе. Увидимся на стадионе!" - сказано в сообщении.

Также отмечается, что матч должен пройти "без пиротехники".

Напомним, что матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии состоится завтра, 16 октября, на харьковском стадионе "Металлист".

Украинские Национальные Новости

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