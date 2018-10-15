Максимум жовтого кольору: вболівальники готуються підтримати футбольну збірну в Харкові

"... зовсім небагато залишилося до матчу. Закликаємо всіх бути у вівторок (16.10) на нашому стадіоні! Вимикай телевізор, бери вихідний на роботі, одягай національні кольори і приходь на сектор. У бік проблеми, є тільки ти і збірна! Максимум жовтого кольору і максимум банерів - робимо свою атмосферу! Ми повинні гідно зустріти нашу збірну. Заповнюйте стадіон заздалегідь, щоб з перших секунд матчу погнати наших хлопців до перемоги. Побачимося на стадіоні!" - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що матч повинен пройти "без піротехніки".

Нагадаємо, що матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться завтра, 16 жовтня, на харківському стадіоні "Металіст".