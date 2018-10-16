Стало известно, где состоится матч сборной Украины и Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сборные Украины и Словакии узнали место проведения матча Лиги Наций, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Сообщается, что игра состоится в Трнаве на стадионе им. Антона Малатинскего.
Арена вмещает более 19 тысяч болельщиков. Игра пройдет 16 ноября.
Напомним, что сегодня сборная Украины встретиться со сборной Чехии в рамках турнира Лиги наций УЕФА на стадионе “Металлист” в Харькове.
Болельщики призывают украинцев прийти на стадион в “желто-синих” цветах. На трибунах ожидается аншлаг.
Также напомним, что песня “Червона рута” стала визитной карточкой национальной сборной по футболу в квалификации к Евро-2020.