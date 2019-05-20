Стало відомо, де в Україні на трасах найбільше аварійно небезпечних ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На дорогах державного значення налічується 124 ділянки з підвищеною аварійністю, найбільше з яких у Закарпатській, Київській, Миколаївській областях та на Волині. Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби відомства, усього на автодорогах державного значення України Укравтодор зафіксував 124 ділянки з підвищеною аварійністю. Зокрема лише в Закарпатській області таких ділянок налічується 16 – 14 з них на трасі Київ-Чоп.
Крім того, багато аварійних ділянок у Київській області – 13 усього, зокрема 3 – на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, дві на трасі Київ-Одеса, по одній на трасах Київ-Харків-Довжанський, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин, Київ-Знам'янка, Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, Київ-Іванків-Овруч, Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка, а також на під'їзді до м. Ірпеня.
У Миколаївській області усього налічується 14 небезпечних ділянок: 7 – на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 6 – На трасі Благовіщенське-Миколаїв і одна – на дорозі Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв.
У Волинській області таких налічується 10:5 з них – на трасі Київ-Ковель-Ягодин (на Люблин), три – на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне, по одній на трасах Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече і Луцьк-Ківерці-Маневичи-Любешів-Дольськ.
У Хмельницькій області таких ділянок теж десять: три на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка і 7 – на дорозі Житомир-Чернівці.
Раніше в "Укравтодорі" попередили про ями на дорогах.