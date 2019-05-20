Стало відомо, де в Україні на трасах найбільше аварійно небезпечних ділянок

КИЇВ. 20 травня. УНН. На дорогах державного значення налічується 124 ділянки з підвищеною аварійністю, найбільше з яких у Закарпатській, Київській, Миколаївській областях та на Волині. Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на запит кореспондента УНН.