Стало известно, где в Украине на трассах больше всего аварийно опасных участков

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6 марта, 19:19 • 137885 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. На дорогах государственного значения насчитывается 124 участка с повышенной аварийностью, крупнейшее из которых в Закарпатской, Киевской, Николаевской областях и на Волыни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины в ответ на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы ведомства, всего на автодорогах государственного значения Украины Укравтодор зафиксировал 124 участка с повышенной аварийностью. В частности, только в Закарпатской области таких участков насчитывается 16 - 14 из них на трассе Киев-Чоп.

Кроме того, много аварийных участков в Киевской области - 13 всего, в том числе 3 - на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, две на трассе Киев-Одесса, по одной на трассах Киев-Харьков-Довжанский, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин, Киев-Знаменка, Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, Киев-Иванков-Овруч, Киев-Фастов-Белая Церковь-Тараща-Звенигородка, а также на подъезде к г. Ирпень.

В Николаевской области всего насчитывается 14 опасных участков: 7 - на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 6 - на трассе Благовещенск-Николаев и одна - на дороге Александровка-Кропивницкий-Николаев.

В Волынской области таких насчитывается 10: 5 из них - на трассе Киев-Ковель-Ягодин (на Люблин), три - на трассе Устилуг-Луцк-Ровно, по одной на трассах Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече и Луцк-Киверцы-Маневичи -Любешив-Дольск.

В Хмельницкой области таких участков тоже десять: три на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и 7 - на дороге Житомир-Черновцы.

Ранее в "Укравтодоре" предупредили о ямах на дорогах.

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