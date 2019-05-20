Стало известно, где в Украине на трассах больше всего аварийно опасных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На дорогах государственного значения насчитывается 124 участка с повышенной аварийностью, крупнейшее из которых в Закарпатской, Киевской, Николаевской областях и на Волыни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины в ответ на запрос корреспондента УНН.
По данным пресс-службы ведомства, всего на автодорогах государственного значения Украины Укравтодор зафиксировал 124 участка с повышенной аварийностью. В частности, только в Закарпатской области таких участков насчитывается 16 - 14 из них на трассе Киев-Чоп.
Кроме того, много аварийных участков в Киевской области - 13 всего, в том числе 3 - на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, две на трассе Киев-Одесса, по одной на трассах Киев-Харьков-Довжанский, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин, Киев-Знаменка, Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, Киев-Иванков-Овруч, Киев-Фастов-Белая Церковь-Тараща-Звенигородка, а также на подъезде к г. Ирпень.
В Николаевской области всего насчитывается 14 опасных участков: 7 - на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 6 - на трассе Благовещенск-Николаев и одна - на дороге Александровка-Кропивницкий-Николаев.
В Волынской области таких насчитывается 10: 5 из них - на трассе Киев-Ковель-Ягодин (на Люблин), три - на трассе Устилуг-Луцк-Ровно, по одной на трассах Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече и Луцк-Киверцы-Маневичи -Любешив-Дольск.
В Хмельницкой области таких участков тоже десять: три на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и 7 - на дороге Житомир-Черновцы.
Ранее в "Укравтодоре" предупредили о ямах на дорогах.