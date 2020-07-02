Стало відомо, чим попередньо отруїлися на базі відпочинку в Кирилівці

"Вчора приїхала група спортсменів із міста Дніпра. База відпочинку - "Дніпровські зорі". Дійсно, сталося отруєння. Припускають, що харчування в їдальні було неякісне. 14 осіб було госпіталізовано. З них 5 дорослих, 9 дітей. На сьогодні залишилося їх 12 або 11. Тобто, дорослих промили, все добре. Кишкова паличка, швидше за все. Підозрюють, що отруїлися, начебто, за словами Санепідемстанції, лабораторії, що це, швидше за все, окрошка. Але точніше результати будуть вже після експертизи", - сказав Малєєв.

Він зазначив, що частину госпіталізованих вже виписали. Чи функціонує далі база відпочинку - сказати не готовий.

"Дітей вивезли. Ще поки не готовий вам сказати, але, швидше за все, теж будуть проводитися певні заходи з приводу того, що сталося", - додав голова селищної ради.

За його словами, більше ніхто не постраждав. Всього на базі відпочивало дві групи спортсменів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на базі відпочинку в Кирилівці отруїлися відпочивальники, серед них 9 дітей.