Стало известно, чем предварительно отравились на базе отдыха в Кирилловке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Причиной отравления 14 человек на базе отдыха в Кирилловке Запорожской области, скорее всего, была окрошка из столовой. Об этом сообщил глава Кирилловского поселкового совета Иван Малеев в комментарии корреспонденту УНН.
"Вчера приехала группа спортсменов из города Днепра. База отдыха - "Днепровские зори". Действительно, произошло отравление. Предполагают, что питание в столовой было некачественное. 14 человек было госпитализировано. Из них 5 взрослых, 9 детей. На сегодняшний день осталось их 12 или 11. То есть, взрослых промыли, все хорошо. Кишечная палочка, скорее всего. Подозревают, что отравились, вроде бы, по словам Санэпидемстанции, лаборатории, что это, скорее всего, окрошка. Но точнее результаты будут уже после экспертизы", - сказал Малеев.
Он отметил, что часть госпитализированных уже выписали. Функционирует ли дальше база отдыха — сказать не готов.
"Детей вывезли. Еще пока не готов вам сказать, но, скорее всего, тоже будут проводиться определенные мероприятия по поводу того, что произошло”, - добавил глава поселкового совета.
По его словам, больше никто не пострадал. Всего на базе отдыхало две группы спортсменов.
Напомним, ранее стало известно, что на базе отдыха в Кирилловке отравились отдыхающие, среди них 9 детей.