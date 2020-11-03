Стало відомо, чи відбудеться поєдинок “Барселона” — “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Напередодні матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів із “Барселоною” гравці та персонал першої команди “Динамо” здали обов’язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії, інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню поєдинку команд.
Примітно, що раніше за даними іноземних ЗМІ, у тому числі “El Mundo Deportivo”, повідомлялося про можливе перенесення поєдинку, адже в стані “біло-синіх” була зафіксована велика кількість інфікованих коронавірусом футболістів київського клубу.
Також додамо, матч “Барселона” — “Динамо” відбудеться 4-го листопада у столиці Каталонії, початок о 22:00.