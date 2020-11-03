Стало відомо, чи відбудеться поєдинок “Барселона” — “Динамо”

Усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню поєдинку команд.

Примітно, що раніше за даними іноземних ЗМІ, у тому числі “El Mundo Deportivo”, повідомлялося про можливе перенесення поєдинку, адже в стані “біло-синіх” була зафіксована велика кількість інфікованих коронавірусом футболістів київського клубу.

Також додамо, матч “Барселона” — “Динамо” відбудеться 4-го листопада у столиці Каталонії, початок о 22:00.