Стало известно, состоится ли поединок “Барселона” — “Динамо”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с “Барселоной” игроки и персонал первой команды “Динамо” сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории, информирует УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению поединка команд.
Примечательно, что ранее по данным иностранных СМИ, в том числе “El Mundo Deportivo”, сообщалось о возможном переносе поединка, ведь в составе “бело-синих” было зафиксировано большое количество инфицированных коронавирусом футболистов киевского клуба.
Также добавим, матч “Барселона” — “Динамо” состоится 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22:00.