Стало відомо, чи очолить Зідан “Манчестер Юнайтед”

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Французький фахівець немає наміру очолювати будь-який клуб найближчим часом, він хоче відпочити від роботи. З цієї причини Зідан навіть не стане розглядати варіант з роботою в “Манчестер Юнайтед”.

Варто відзначити, що лише дві пропозиції можуть змінити думку Зідана — “ПСЖ” і збірна Франції. Якщо Маурісіо Почеттіно покине “ПСЖ”, Зінедін розгляне можливість роботи в клубі.

Нагадаємо

Зідан розкрив причини завершення роботи в ФК “Реал”.