Стало відомо, чи очолить Зідан “Манчестер Юнайтед”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Екс-тренер мадридського “Реала” Зінедін Зідан не перейде на посаду наставника англійського “Манчестер Юнайтед” в разі відставки Оле-Гуннара Сульшера, повідомляє УНН з посиланням на видання “Mundo Deportivo”.
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Французький фахівець немає наміру очолювати будь-який клуб найближчим часом, він хоче відпочити від роботи. З цієї причини Зідан навіть не стане розглядати варіант з роботою в “Манчестер Юнайтед”.
Варто відзначити, що лише дві пропозиції можуть змінити думку Зідана — “ПСЖ” і збірна Франції. Якщо Маурісіо Почеттіно покине “ПСЖ”, Зінедін розгляне можливість роботи в клубі.
Нагадаємо
Зідан розкрив причини завершення роботи в ФК “Реал”.