Стало известно, возглавит ли Зидан "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Экс-тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не перейдет на должность наставника английского Манчестер Юнайтед в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера, сообщает УНН со ссылкой на издание Mundo Deportivo.
Детали
Французский специалист не намерен возглавлять любой клуб в ближайшее время, он хочет отдохнуть от работы. По этой причине Зидан даже не станет рассматривать вариант с работой в Манчестер Юнайтед.
Стоит отметить, что только два предложения могут изменить мнение Зидана — ПСЖ и сборная Франции. Если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ, Зинедин рассмотрит возможность работы в клубе.
Напомним
Зидан раскрыл причины завершения работы в ФК “Реал”.