Стало известно, возглавит ли Зидан "Манчестер Юнайтед"

Детали

Французский специалист не намерен возглавлять любой клуб в ближайшее время, он хочет отдохнуть от работы. По этой причине Зидан даже не станет рассматривать вариант с работой в Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что только два предложения могут изменить мнение Зидана — ПСЖ и сборная Франции. Если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ, Зинедин рассмотрит возможность работы в клубе.

Напомним

Зидан раскрыл причины завершения работы в ФК “Реал”.