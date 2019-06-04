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Стало відоме військове звання Баканова

Стало відоме військове звання Баканова

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Перший заступник голови Служби безпеки України і в.о. голови СБУ Іван Баканов має звання лейтенанта. Про це УНН стало відомо з власних джерел після першого брифінгу Баканова.

Військове звання лейтенанта т.в.о голови СБу отримав кілька днів тому. Зроблено це було для того аби Баканов отримав можливість бути призначеним на посаду першого заступника голови Служби безпеки.

Також відомо, що Баканов не служив та не перебував на військовому обліку.

Нагадаємо, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.

Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ "Студія Квартал-95".

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