Стали відомими володарі премії "Спортивне сузір'я-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Відбулося вручення премій "Спортивне сузір'я-2017", за яким відзначаються кращі спортсмени року організоване Міністерством молоді та спорту України та Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", повідомляє УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
За підсумками спортивного року лауреатами премії “Спортивне сузір’я-2017” стали:
У номінації “Чемпіон 2017 року” — олімпійська чемпіонка Європи з фехтуванню Ольга Харлан, чемпіон Європи з боксу Олександр Хижняк, чемпіонка Всесвітніх іграх-2017 з сумо Світлана Тросюк, призер чемпіонатів світу з таїландського боксу Муей Тай Сергій Куляба, чемпіон та бронзовий призера чемпіонату світу зі спортивних танців на візках Іван Сівак, дворазова чемпіонка з карате Інна Візір.
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У номінації “Світове визнання” тріумфували Лариса Соловйова — перша в історії чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор, та Юлія Левченко — срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімійських Ігор 2014 року.
До вашої уваги список інших переможців:
• У номінації “Спільна перемога” — найсильніші жінки планети 2017 року Ольга Лящук та Лідія Гунько.
• “Найкращий рух, інтегрований в спорт для всіх” — Національна федерація самбо України в особі президента Вадима Рогача.
• “Найкращий організатор спортивного заходу 2017” — Федерація України зі стрибків у воду в особі президента федерації Ігоря Лисова.
• “Команда року” — Національна збірна команда України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу — яка з 2003 року займає перше місце у світовому рейтингу, чемпіон світу 2017 року та чоловіча збірна команда з баскетболу 3×3, яка стала бронзовим призером цьогорічної континентальної першості.
Як повідомлялося раніше, українські боксери отримали нагороду “Золотий мангуст-2017”.