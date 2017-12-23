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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стали известны обладатели премии "Спортивное созвездие-2017"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Состоялось вручение премий “Спортивное созвездие-2017”, по которой отмечаются лучшие спортсмены года, организованное Министерством молодежи и спорта Украины и Всеукраинским центром физического здоровья населения “Спорт для всех”, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодспорт.

Стали известны обладатели премии "Спортивное созвездие-2017"

По итогам спортивного года лауреатами премии “Спортивное созвездие-2017” стали:

В номинации “Чемпион 2017 года” — олимпийская чемпионка Европы по фехтуванию Ольга Харлан, чемпион Европы по боксу Александр Хижняк, чемпионка Всемирных игр-2017 сумо Светлана Тросюк, призер чемпионатов мира по таиландскому боксу Муэй Тай Сергей Куляба, чемпион и бронзовый призер чемпионата мира по спортивным танцам на колясках Иван Сивак, двукратная чемпионка по каратэ Инна Визир.

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В номинации “Мировое признание” торжествовали Лариса Соловьева — первая в истории четырехкратная чемпионка Всемирных игр, и Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимийських Игр 2014 года.
Вашему вниманию список других победителей:

• В номинации “Общая победа” — сильнейшие женщины планеты 2017 Ольга Лящук и Лидия Гунько.

• “Лучший движение, интегрированный в спорт для всех” — Национальная федерация самбо Украины в лице президента Вадима Рогача.

• “Лучший организатор спортивного мероприятия 2017” — Федерация Украины по прыжкам в воду в лице президента федерации Игоря Лысова.

• “Команда года” — Национальная сборная команда Украины по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича — которая с 2003 года занимает первое место в мировом рейтинге, чемпион мира 2017 года и мужская сборная команда по баскетболу 3×3, которая стала бронзовым призером нынешней континентального первенства.

Как сообщалось ранее, украинские боксеры получили награду “Золотой мангуст-2017”.

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