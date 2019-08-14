Стали відомими усі пари раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Визначилися пари раунду плей-офф, шість переможців яких доповнять склад учасників групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Пари раунду плей-офф Ліги чемпіонів виглядають так:
“Динамо” (Загреб, Хорватія) — “Русенборг” (Норвегія);
“ЧФР” (Клуж-Напока, Румунія) — “Славія” (Прага, Чехія);
“Янг Бойз” (Берн, Швейцарія) — “Црвєна Звезда” (Белград, Сербія);
“АПОЕЛ” (Нікосія, Кіпр) — “Аякс” (Амстердам, Нідерланди);
“ЛАСК” (Лінц, Австрія) — “Брюгге” (Бельгія);
“Олімпіакос” (Пірей, Греція) — “Краснодар” (Росія).
Варто відзначити, що “Славія” і “Янг Бойз” стартують з раунду плей-офф. Крім того, “ЛАСК” і “Краснодар” — потенційні дебютанти групового етапу.
“Аякс”, “Янг Бойз” і “Црвена Звезда” в минулому сезоні перемогли в раунді плей-офф, загребське “Динамо” — поступилося.
Додамо також, матчі даного етапу пройдуть 20-21 та 27-28 серпня.