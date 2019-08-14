Стали известны все пары плей-офф Лиги чемпионов

Пары плей-офф Лиги чемпионов выглядят так:

“Динамо” (Загреб, Хорватия) — “Русенборг” (Норвегия);

“ЧФР” (Клуж-Напока, Румыния) — “Славия” (Прага, Чехия);

“Янг Бойз” (Берн, Швейцария) — “Црвена Звезда” (Белград, Сербия);

“АПОЭЛ” (Никосия, Кипр) — “Аякс” (Амстердам, Нидерланды);

“ЛАСК” (Линц, Австрия) — “Брюгге” (Бельгия);

“Олимпиакос” (Пирей, Греция) — “Краснодар” (Россия).

Стоит отметить, что “Славия” и “Янг Бойз” стартуют с раунда плей-офф. Кроме того, “пожалуйста” и “Краснодар” — потенциальные дебютанты группового этапа.

“Аякс”, “Янг Бойз” и “Црвена Звезда” в прошлом сезоне победили в раунде плей-офф, загребское “Динамо” — уступило.

Добавим также, матчи данного этапа пройдут 20-21 и 27-28 августа.