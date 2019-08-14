Стали известны все пары плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Определились пары плей-офф, шесть победителей которых дополнят состав участников группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Пары плей-офф Лиги чемпионов выглядят так:
“Динамо” (Загреб, Хорватия) — “Русенборг” (Норвегия);
“ЧФР” (Клуж-Напока, Румыния) — “Славия” (Прага, Чехия);
“Янг Бойз” (Берн, Швейцария) — “Црвена Звезда” (Белград, Сербия);
“АПОЭЛ” (Никосия, Кипр) — “Аякс” (Амстердам, Нидерланды);
“ЛАСК” (Линц, Австрия) — “Брюгге” (Бельгия);
“Олимпиакос” (Пирей, Греция) — “Краснодар” (Россия).
Стоит отметить, что “Славия” и “Янг Бойз” стартуют с раунда плей-офф. Кроме того, “пожалуйста” и “Краснодар” — потенциальные дебютанты группового этапа.
“Аякс”, “Янг Бойз” и “Црвена Звезда” в прошлом сезоне победили в раунде плей-офф, загребское “Динамо” — уступило.
Добавим также, матчи данного этапа пройдут 20-21 и 27-28 августа.