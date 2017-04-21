Стали відомими результати жеребкування півфіналів Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи в якому взяли участь клуби з Нідерландів, Іспанії, Англії та Франції, повідомляє УНН.
Суперником "Аяксу" стане "Ліон", а на "Сельту" очікує протистояння із "Манчестер Юнайтед".
Зауважимо, що перші матчі на власних полях проведе "Аякс" і "Сельта".
Варто відзначити, що перші зустрічі півфінальної стадії Ліги Європи відбудуться 4 травня, матчі-відповіді - 11 травня.
Додамо, що Іспанія 11 раз була представлена в півфіналах Ліги Європи УЄФА, причому "Сельта" стала вже шостим клубом Прімери, котрий дістався до цієї стадії. В активі Португалії та Англії по чотири різних команди, які брали участь в 1/2 фіналу.
Нагадаємо, визначились пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.