Стали відомими результати жеребкування півфіналів Ліги Європи

Суперником "Аяксу" стане "Ліон", а на "Сельту" очікує протистояння із "Манчестер Юнайтед".

Зауважимо, що перші матчі на власних полях проведе "Аякс" і "Сельта".

Варто відзначити, що перші зустрічі півфінальної стадії Ліги Європи відбудуться 4 травня, матчі-відповіді - 11 травня.

Додамо, що Іспанія 11 раз була представлена в півфіналах Ліги Європи УЄФА, причому "Сельта" стала вже шостим клубом Прімери, котрий дістався до цієї стадії. В активі Португалії та Англії по чотири різних команди, які брали участь в 1/2 фіналу.

Нагадаємо, визначились пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.