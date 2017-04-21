Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы

Соперником "Аякса" станет "Лион", а на "Сельту" ожидает противостояние с "Манчестер Юнайтед".

Заметим, что первые матчи на своих полях проведет "Аякс" и "Сельта".

Стоит отметить, что первые встречи полуфинальной стадии Лиги Европы состоятся 4 мая, ответные - 11 мая.

Добавим, что Испания 11 раз была представлена ​​в полуфиналах Лиги Европы УЕФА, причем "Сельта" стала уже шестым клубом Примеры, который добрался до этой стадии. В активе Португалии и Англии по четыре разных команды, которые участвовали в 1/2 финала.

Напомним, определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов.