Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33731 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100322 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151870 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115438 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111891 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103845 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106923 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152459 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы

Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 17360 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы в котором приняли участие клубы из Нидерландов, Испании, Англии и Франции, сообщает УНН.

Соперником "Аякса" станет "Лион", а на "Сельту" ожидает противостояние с "Манчестер Юнайтед".

Заметим, что первые матчи на своих полях проведет "Аякс" и "Сельта".

Стоит отметить, что первые встречи полуфинальной стадии Лиги Европы состоятся 4 мая, ответные - 11 мая.

Добавим, что Испания 11 раз была представлена ​​в полуфиналах Лиги Европы УЕФА, причем "Сельта" стала уже шестым клубом Примеры, который добрался до этой стадии. В активе Португалии и Англии по четыре разных команды, которые участвовали в 1/2 финала.

Напомним, определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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