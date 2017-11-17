Стали відомими подробиці затримання українського кореспондента в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томлієнко на своїй сторінці у Facebook повідомив подробиці затримання українського журналіста Павла Шаройка в Білорусі, передає УНН.
"Українського журналіста Павла Шаройко було затримано у Мінську 25 жовтня. Того ж дня у квартирі, де Павло мешкає з родиною - дружиною Оленою та донькою - було проведено обшук. Затримання (арешт) проведено КДБ Білорусі", - повідомив Томлієнко.
Він зазначив, що Павло має лише адвоката, наданого білоруською владою.
"Про залучення іншого адвоката Посольством України в РБ нічого не відомо. З родиною Павло спілкується листами. Перший прийшов до дружини поштою аж через півтора тижні", - додав він.
Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка.