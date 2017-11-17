Стали відомими подробиці затримання українського кореспондента в Білорусі

"Українського журналіста Павла Шаройко було затримано у Мінську 25 жовтня. Того ж дня у квартирі, де Павло мешкає з родиною - дружиною Оленою та донькою - було проведено обшук. Затримання (арешт) проведено КДБ Білорусі", - повідомив Томлієнко.

Він зазначив, що Павло має лише адвоката, наданого білоруською владою.

"Про залучення іншого адвоката Посольством України в РБ нічого не відомо. З родиною Павло спілкується листами. Перший прийшов до дружини поштою аж через півтора тижні", - додав він.

Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка.