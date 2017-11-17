Стали известны подробности задержания украинского корреспондента в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томлиенко на своей странице в Facebook сообщил подробности задержания украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси, передает УНН.
"Украинского журналиста Павла Шаройка задержалт в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочерью - был проведен обыск. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси", - сообщил Томлиенко.
Он отметил, что Павел имеет только адвоката, предоставленного белорусскими властями.
"О привлечении другого адвоката Посольством Украины в РБ ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первый пришел к жене по почте только через полторы недели", - добавил он.
Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко.