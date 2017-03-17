Стали відомими пари 1/4 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У швейцарському Ньоні завершилося жеребкування чвертьфінального етапу Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
Жереб розвів колективи на такі пари:
"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед";
"Сельта" – "Генк";
"Аякс" – "Шальке";
"Ліон" – "Бешикташ".
Повідомляється, що поєдинки даної стадії відбудуться 13 і 20 квітня.
Відзначимо, що останній представник від України "Шахтар" завершив боротьбу за трофей на стадії 1/16 фіналу, поступившись іспанській "Сельті".
Нагадаємо, що раніше визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.