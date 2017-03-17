Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка четвертьфинального этапа Лиги Европы УЕФА, передает УНН.
Жребий развел коллективы на следующие пары:
"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед";
"Сельта" - "Генк";
"Аякс" - "Шальке";
"Лион" - "Бешикташ".
Сообщается, что поединки данной стадии состоятся 13 и 20 апреля.
Отметим, что последний представитель от Украины "Шахтер" завершил борьбу за трофей на стадии 1/16 финала, уступив испанской "Сельте".
Напомним, что ранее определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов.