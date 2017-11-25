Стали відомими найкращі легкоатлети року в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) назвала імена кращих легкоатлетів 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
У Монако на церемонії нагородження катарця Мутаза Есса Баршима і бельгійку Нафіссату Тіаму були визнані найкращими легкоатлетами світу за підсумками 2017 року.
У 2017 році Баршим став чемпіоном світу зі стрибків у висоту і виграв "Діамантову лігу", а Тіам виграла чемпіонат Європи у приміщенні і чемпіонат світу з багатоборства.
У номінації "Зірка, яка сходить" перемогли чемпіон світу з бігу на 400 метрів з бар’єрами норвежець Карстен Варгольм і чемпіонка світу з потрійного стрибка венесуелка Юлімар Рохас.
Примітно, що до трійки кращих серед жінок у цій номінації увійшла срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту українка Юлія Левченко.
Варто відзначити, що ямайському спринтеру Усейну Болту, який цього сезону завершив кар’єру, вручили нагороду президента ІААФ. Тренерську нагороду отримала Анна Бота, наставниця світового рекордсмена з бігу на 400 метрів Вейда ван Нікерка.
Як повідомлялося раніше, українку Левченко визнавали переможницею в номінації "Зірка, яка сходить" в Європі.