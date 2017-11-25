Стали известны лучшие легкоатлеты года в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала имена лучших легкоатлетов 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
В Монако на церемонии награждения катарца мутазы Есса Баршима и бельгийку Нафиссату Тиам были признаны лучшими легкоатлетами мира по итогам 2017 года.
В 2017 году Барш стал чемпионом мира по прыжкам в высоту и выиграл "Бриллиантовую лигу", а Тиам выиграла чемпионат Европы в помещении и чемпионат мира по многоборью.
В номинации "Звезда, которая восходит" победили чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами норвежец Карстен Варгольм и чемпионка мира в тройном прыжке венесуэлка Юлимар Рохас.
Примечательно, что в тройку лучших среди женщин в этой номинации вошла серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту украинка Юлия Левченко.
Стоит отметить, что Ямайский спринтер Усэйн Болт, который в этом сезоне завершил карьеру, вручили награду президента ИААФ. Тренерскую награду получила Анна Бота, наставница мирового рекордсмена в беге на 400 метров Уэйда ван Никерк.
Как сообщалось ранее, украинку Левченко признавали победительницей в номинации "Звезда, которая солнца" в Европе.