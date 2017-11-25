Стали известны лучшие легкоатлеты года в мире

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77509 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67127 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74342 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81822 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117996 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала имена лучших легкоатлетов 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В Монако на церемонии награждения катарца мутазы Есса Баршима и бельгийку Нафиссату Тиам были признаны лучшими легкоатлетами мира по итогам 2017 года.

В 2017 году Барш стал чемпионом мира по прыжкам в высоту и выиграл "Бриллиантовую лигу", а Тиам выиграла чемпионат Европы в помещении и чемпионат мира по многоборью.

В номинации "Звезда, которая восходит" победили чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами норвежец Карстен Варгольм и чемпионка мира в тройном прыжке венесуэлка Юлимар Рохас.

Примечательно, что в тройку лучших среди женщин в этой номинации вошла серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту украинка Юлия Левченко.

Стоит отметить, что Ямайский спринтер Усэйн Болт, который в этом сезоне завершил карьеру, вручили награду президента ИААФ. Тренерскую награду получила Анна Бота, наставница мирового рекордсмена в беге на 400 метров Уэйда ван Никерк.

Как сообщалось ранее, украинку Левченко признавали победительницей в номинации "Звезда, которая солнца" в Европе.

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