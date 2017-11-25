Стали известны лучшие легкоатлеты года в мире

В Монако на церемонии награждения катарца мутазы Есса Баршима и бельгийку Нафиссату Тиам были признаны лучшими легкоатлетами мира по итогам 2017 года.

В 2017 году Барш стал чемпионом мира по прыжкам в высоту и выиграл "Бриллиантовую лигу", а Тиам выиграла чемпионат Европы в помещении и чемпионат мира по многоборью.

В номинации "Звезда, которая восходит" победили чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами норвежец Карстен Варгольм и чемпионка мира в тройном прыжке венесуэлка Юлимар Рохас.

Примечательно, что в тройку лучших среди женщин в этой номинации вошла серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту украинка Юлия Левченко.

Стоит отметить, что Ямайский спринтер Усэйн Болт, который в этом сезоне завершил карьеру, вручили награду президента ИААФ. Тренерскую награду получила Анна Бота, наставница мирового рекордсмена в беге на 400 метров Уэйда ван Никерк.

Как сообщалось ранее, украинку Левченко признавали победительницей в номинации "Звезда, которая солнца" в Европе.