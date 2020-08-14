Стало відомо про регіони, у яких зайнято вже близько половини ліжкомісць пацієнтами з COVID-19

"У нас Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50%. На межі 50% і місто Київ, і Чернівецька область, і Рівненська область, і Івано-Франківська область, тобто ті області, де ми фіксуємо багато людей, які госпіталізуються", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.