Стало відомо про регіони, у яких зайнято вже близько половини ліжкомісць пацієнтами з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Львівській області заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19 все ще понад 50%. На межі заповненості наполовину – Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області, а також місто Київ. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50%. На межі 50% і місто Київ, і Чернівецька область, і Рівненська область, і Івано-Франківська область, тобто ті області, де ми фіксуємо багато людей, які госпіталізуються", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.