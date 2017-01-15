Стали відомі подробиці зіткнення автобуса з туристами із фурою на Львівщині

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Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора пізно ввечері на трасі Львів-Краківець автобус із 40 туристами врізався у вантажівку, яку занесло на слизькій дорозі. Рух транспорту був заблокований на 3 години. Про це поінформували у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, повідомляє УНН.

О 22:30 год. на автодорозі “Львів-Краківець” у селі Ямельня Яворівського району сталось зіткнення рейсового туристичного автобусу “Неоплан” під керуванням 55-річного водія, жителя м. Калуш, із великоваговим вантажним автомобілем “Рено Магнум” під керуванням 57-річного водія, жителя Рівненської області, с. Ворів, якого розвернуло на слизькій дорозі.

В автобусі знаходилось 40 пасажирів, ніхто із учасників події не постраждав. Рух автомобільного транспорту дорогою “Львів-Краківець” був заблокованим на три години. Причини події — з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, автобус із туристами врізався у вантажівку на дорозі "Львів-Краковець".

Українські Національні Новини

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