Стали відомі подробиці зіткнення автобуса з туристами із фурою на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора пізно ввечері на трасі Львів-Краківець автобус із 40 туристами врізався у вантажівку, яку занесло на слизькій дорозі. Рух транспорту був заблокований на 3 години. Про це поінформували у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, повідомляє УНН.
О 22:30 год. на автодорозі “Львів-Краківець” у селі Ямельня Яворівського району сталось зіткнення рейсового туристичного автобусу “Неоплан” під керуванням 55-річного водія, жителя м. Калуш, із великоваговим вантажним автомобілем “Рено Магнум” під керуванням 57-річного водія, жителя Рівненської області, с. Ворів, якого розвернуло на слизькій дорозі.
В автобусі знаходилось 40 пасажирів, ніхто із учасників події не постраждав. Рух автомобільного транспорту дорогою “Львів-Краківець” був заблокованим на три години. Причини події — з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, автобус із туристами врізався у вантажівку на дорозі "Львів-Краковець".