Стали известны подробности столкновения туристического автобуса с фурой во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера поздно вечером на трассе Львов-Краковец автобус с 40 туристами врезался в грузовик, который занесло на скользкой дороге. Движение транспорта было заблокировано на 3 часа. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.
В 22:30 на автодороге "Львов-Краковец" в селе Ямельня Яворовского района произошло столкновение рейсового туристического автобуса "Неоплан" под управлением 55-летнего водителя, жителя г. Калуш, с тяжеловесным грузовым автомобилем "Рено Магнум" под управлением 57-летнего водителя, жителя Ровенской области, которого развернуло на скользкой дороге.
В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из участников происшествия не пострадал. Движение автомобильного транспорта по дороге "Львов-Краковец" было заблокировано на 3 часа. Причины происшествия - выясняются.
Как сообщал УНН, автобус с туристами врезался в грузовик на дороге "Львов-Краковец".