Стали відомі нові подробиці справи банку "Михайлівський"

Так, в рішенні суду зазначено, що в період лютий-березень 2015 року низка компаній отримали кредит в банку "Михайлівський". Однак, на думку слідства, ці компанії не мали права брати кредити в цьому банку, оскільки наприкінці 2016 році, тобто фактично через два роки, Нацбанк у своєму листі вказав, що ці компанії можуть мати ознаки пов'язаності з банком "Михайлівським".

Редакція УНН намір звернутися до ГПУ з проханням прокоментувати, чи не припустився суддя помилку в своєму рішення. Адже постанову НБУ № 315, на яке в своєму визначенні посилається суд, було прийнято і набуло чинності тільки в травні 2015 року, тобто через кілька місяців після укладення таких кредитних договорів.

Крім того, постанова НБУ № 315 передбачає, що особи вважаються пов'язаними з банком лише за наявності відповідної постанови правління банку або постанови уповноваженої комісії Національного банку. Також, з листа НБУ не вбачається, на яку дату мали місце такі ознаки пов'язаності.

Якщо помилки все ж не було, то чи могли компанії, які взяли кредит в банку "Михайлівський" в на початку 2015 року знати, що через кілька місяців НБУ схвалить постанову про порядок визначення пов'язаних осіб та на підставі нього більш ніж через рік якась посадова особа Нацбанку допустить, що компанії мають ознаки пов'язаності з банком.