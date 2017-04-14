Стали известны новые подробности в деле банка “Михайловский”

Так, в решении суда указано, что в период февраля-марта 2015 года ряд компаний получили кредит в банке “Михайловский”. Однако, по мнению следствия, эти компании не имели права брать кредиты в этом банке, поскольку в конце 2016 году, то есть фактически через два года, Нацбанк в своём письме указал, что эти компании могут иметь признаки связанности с банком “Михайловским”.

Редакция УНН намерена обратиться в ГПУ с просьбой прокомментировать, не допустил ли судья ошибку в своем решение. Ведь постановление НБУ № 315, на которое в своем определении ссылается суд, было принято и вступило в силу только в мае 2015 года, то есть через несколько месяцев после заключения таких кредитных договоров.

Кроме того, постановление НБУ № 315 предусматривает, что лица считаются связанными с банком лишь при наличии соответствующего постановления правления банка или постановления уполномоченной комиссии Национального банка. Кроме того, из письма НБУ не усматривается, на какую дату имели место такие признаки связанности.

Если ошибки всё же не было, то могли ли компании, взявшие кредит в банке “Михайловский” в начале 2015 года знать, что через несколько месяцев НБУ примет постановление о порядке определения связанных лиц и на основании него более чем через год какое-то должностное лицо Нацбанка допустит, что компании имеют признаки связанности с банком.