Стали известны новые подробности в деле банка “Михайловский”

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72866 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168078 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120940 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105780 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158854 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стали известны новые подробности в деле банка “Михайловский”

Стали известны новые подробности в деле банка “Михайловский”

Киев  •  УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. 17 марта текущего года следственный судья Днепровского районного суда предоставил следователям в деле банка “Михайловский” временный доступ к документам, имеющим гриф банковской тайны, сообщает УНН. При этом в опубликованном судебном решении описаны обстоятельства, при которых следователи преследуют экс-главу банка Игоря Дорошенко.

Так, в решении суда указано, что в период февраля-марта 2015 года ряд компаний получили кредит в банке “Михайловский”. Однако, по мнению следствия, эти компании не имели права брать кредиты в этом банке, поскольку в конце 2016 году, то есть фактически через два года, Нацбанк в своём письме указал, что эти компании могут иметь признаки связанности с банком “Михайловским”.

Редакция УНН намерена обратиться в ГПУ с просьбой прокомментировать, не допустил ли судья ошибку в своем решение. Ведь постановление НБУ № 315, на которое в своем определении ссылается суд, было принято и вступило в силу только в мае 2015 года, то есть через несколько месяцев после заключения таких кредитных договоров.

Кроме того, постановление НБУ № 315 предусматривает, что лица считаются связанными с банком лишь при наличии соответствующего постановления правления банка или постановления уполномоченной комиссии Национального банка. Кроме того, из письма НБУ не усматривается, на какую дату имели место такие признаки связанности.

Если ошибки всё же не было, то могли ли компании, взявшие кредит в банке “Михайловский” в начале 2015 года знать, что через несколько месяцев НБУ примет постановление о порядке определения связанных лиц и на основании него более чем через год какое-то должностное лицо Нацбанка допустит, что компании имеют признаки связанности с банком.

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