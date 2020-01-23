Стали відомі нові подробиці періоду відновлення після травми Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вінгер збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не зможе допомогти своїй команді в найближчі тижні через травму привідного м'яза, повідомляє УНН з посиланням на сайт "молотобійців".
Про це на прес-конференції перед сьогоднішнім виїзним матчем АПЛ з Лестером заявив головний тренер Молотобойців Девід Мойес.
Якщо все станеться так, як розповів менеджер, Ярмоленко пропустить ще п'ять поєдинків своєї команди.
"Ймовірно, Ярмоленко буде поза загальної групи ще три тижні", - наголосив шотландець.
Крім того, наставник розповів про пошкодження бразильського основного півзахисника Феліпе Андерсона.
"У Феліпе проблеми зі спиною після приземлення, яке він мав у грі (проти "Шеффілд Юнайтед" – ред.), і схоже, що він пропустить якийсь час – десь чотири тижні", - зізнався коуч.
Додамо, у поточному сезоні 30-річний футболіст забив 3 голи і зробив 1 асист в 15 матчах за "Вест Хем".