Стали известны новые подробности периода восстановления после травмы Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сможет помочь своей команде в ближайшие недели из-за травмы приводящей мышцы, сообщает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
Об этом на пресс-конференции перед сегодняшним выездным матчем АПЛ с Лестером заявил главный тренер Молотобойцев Дэвид Мойес.
Если все будет так, как рассказал менеджер, Ярмоленко пропустит еще пять поединков своей команды.
"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", - отметил шотландец.
Кроме того, наставник рассказал о повреждении бразильского основного полузащитника Фелипе Андерсона.
"У Фелипе проблемы со спиной после приземления, которое у него было в игре (против" Шеффилд Юнайтед "- ред.), и похоже, что он пропустит какое-то время - где-то четыре недели", - признался коуч.
Добавим, в текущем сезоне 30-летний футболист забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".