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Стали известны новые подробности периода восстановления после травмы Ярмоленко

Киев • УНН

 • 17227 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сможет помочь своей команде в ближайшие недели из-за травмы приводящей мышцы, сообщает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".

Стали известны новые подробности периода восстановления после травмы Ярмоленко

Об этом на пресс-конференции перед сегодняшним выездным матчем АПЛ с Лестером заявил главный тренер Молотобойцев Дэвид Мойес.

Если все будет так, как рассказал менеджер, Ярмоленко пропустит еще пять поединков своей команды.

"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", - отметил шотландец.

Кроме того, наставник рассказал о повреждении бразильского основного полузащитника Фелипе Андерсона.

"У Фелипе проблемы со спиной после приземления, которое у него было в игре (против" Шеффилд Юнайтед "- ред.), и похоже, что он пропустит какое-то время - где-то четыре недели", - признался коуч.

Добавим, в текущем сезоне 30-летний футболист забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

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