Стали відомі нові деталі вбивства співробітника СБУ у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За попередніми висновками смерть слідчого СБУ настала в результаті удару тупим предметом по голові. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Тіло загиблого виявив випадковий перехожий, який повертався додому. Він же викликав поліцію.
Відомо, що у слідчого з собою був гаманець з грошима та банківськими картками, а також два мобільні телефони. Пізніше ці речі були виявлені у затриманих за підозрою у вбивстві.
Також слід додати, що покійний був учасником АТО.
Як повідомляв УНН, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Покійний займався розслідуванням справ про державну зраду.
Поліція розпочала розслідування умисного вбивства. Пізніше в рамках розслідування були затримані двоє підозрюваних у скоєнні вбивства.