Стали відомі нові деталі вбивства співробітника СБУ у Києві

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КИЇВ. 16 липня. УНН. За попередніми висновками смерть слідчого СБУ настала в результаті удару тупим предметом по голові. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Тіло загиблого виявив випадковий перехожий, який повертався додому. Він же викликав поліцію.

Відомо, що у слідчого з собою був гаманець з грошима та банківськими картками, а також два мобільні телефони. Пізніше ці речі були виявлені у затриманих за підозрою у вбивстві.

Також слід додати, що покійний був учасником АТО.

Як повідомляв УНН, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Покійний займався розслідуванням справ про державну зраду.

Поліція розпочала розслідування умисного вбивства. Пізніше в рамках розслідування були затримані двоє підозрюваних у скоєнні вбивства. 

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