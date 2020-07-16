Стали известны новые детали убийства сотрудника СБУ в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По предварительным выводам смерть следователя СБУ наступила в результате удара тупым предметом по голове. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Тело погибшего обнаружил случайный прохожий, который возвращался домой. Он же вызвал полицию.
Известно, что у следователя с собой был кошелек с деньгами и банковскими карточками, а также два мобильных телефона. Позже эти вещи были обнаружены у задержанных по подозрению в убийстве.
Также следует добавить, что покойный был участником АТО.
Как сообщал УНН, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Покойный занимался расследованием дел о государственной измене.
Полиция начала расследование умышленного убийства. Позже в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых в совершении убийства.