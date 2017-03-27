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Стали відомі імена загиблих у катастрофі під Краматорськом

Стали відомі імена загиблих у катастрофі під Краматорськом

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Стали відомі імена загиблих у катастрофі під Краматорськом. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства Оборони України, передає УНН.

 

26 березня 2017 року, внаслідок авіаційної катастрофи військового гелікоптера МІ-2 в районі Краматорська, загинули п’ять офіцерів Збройних Сил України. На борту повітряної машини перебували троє членів екіпажу і двоє пасажирів. Усі вони загинули.

Міністерство оборони України публікує список військовослужбовців, які віддали життя в результаті цієї трагедії:

Підполковник Волошин Євген Петрович — командир екіпажу.

Капітан Мовчан Дмитро Васильович — 2-й пілот.

Старший лейтенант Кондул Роман Григорович — борттехнік.

Полковник Мельник Валерій Іванович — начальник управління організаційно-планового та експлуатації — заступник начальника центрального автомобільного управління ЗС України Озброєння Збройних Сил України (перебував на борту у якості пасажира).

Полковник Калитич Віктор Михайлович — начальник відділу ремонту РАО управління експлуатації, ремонту та технічної підготовки центрального ракетно-артилерійського управління ЗС України Озброєння ЗС України (перебував на борту у якості пасажира).

“Від імені Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, від всього особового складу Збройних Сил України висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих офіцерів. Це непоправна втрата для Української армії...” — йдеться у повідомлені МОУ.

Нагадаємо, прокуратура відкрила провадження щодо катастрофи війського гелікоптера на Донеччині.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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