Стали відомі імена загиблих у катастрофі під Краматорськом
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Стали відомі імена загиблих у катастрофі під Краматорськом. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства Оборони України, передає УНН.
26 березня 2017 року, внаслідок авіаційної катастрофи військового гелікоптера МІ-2 в районі Краматорська, загинули п’ять офіцерів Збройних Сил України. На борту повітряної машини перебували троє членів екіпажу і двоє пасажирів. Усі вони загинули.
Міністерство оборони України публікує список військовослужбовців, які віддали життя в результаті цієї трагедії:
Підполковник Волошин Євген Петрович — командир екіпажу.
Капітан Мовчан Дмитро Васильович — 2-й пілот.
Старший лейтенант Кондул Роман Григорович — борттехнік.
Полковник Мельник Валерій Іванович — начальник управління організаційно-планового та експлуатації — заступник начальника центрального автомобільного управління ЗС України Озброєння Збройних Сил України (перебував на борту у якості пасажира).
Полковник Калитич Віктор Михайлович — начальник відділу ремонту РАО управління експлуатації, ремонту та технічної підготовки центрального ракетно-артилерійського управління ЗС України Озброєння ЗС України (перебував на борту у якості пасажира).
“Від імені Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, від всього особового складу Збройних Сил України висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих офіцерів. Це непоправна втрата для Української армії...” — йдеться у повідомлені МОУ.
Нагадаємо, прокуратура відкрила провадження щодо катастрофи війського гелікоптера на Донеччині.