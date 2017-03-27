Стали известны имена погибших в катастрофе под Краматорском
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 марта. УНН. Стали известны имена погибших в катастрофе под Краматорском. Об этом сообщает официальный сайт Министерства Обороны Украины, передает УНН.
26 марта 2017, в результате авиационной катастрофы военного вертолета МИ-2 в районе Краматорска, погибли пять офицеров Вооруженных Сил Украины. На борту воздушной машины находились трое членов экипажа и двое пассажиров. Все они погибли.
Министерство обороны Украины опубликовало список военнослужащих, отдавших жизнь в результате этой трагедии:
Подполковник Волошин Евгений Петрович - командир экипажа.
Капитан Мовчан Дмитрий Васильевич - 2-й пилот.
Старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич - борттехник.
Полковник Мельник Валерий Иванович - начальник управления организационно-планового и эксплуатации - заместитель начальника центрального автомобильного управления ВС Украины Вооружения Вооруженных Сил Украины (находился на борту в качестве пассажира).
Полковник Калитич Виктор Михайлович - начальник отдела ремонта РАО управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины Вооружения ВС Украины (находился на борту в качестве пассажира).
"От имени Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, от всего личного состава Вооруженных Сил Украины выражаем соболезнования родным и близким погибших офицеров. Это невосполнимая потеря для украинской армии ... "- говорится в сообщении МОУ.
Напомним, прокуратура открыла производство по катастрофы военного вертолета в Донецкой области .